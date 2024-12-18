Ученый купил жилье в Подмосковье по «Соципотеке»

Дмитрий Быданов работает главным технологом в ООО «СКАЙБИОХИМ». Его стаж превышает 10 лет. По словам обладателя сертификата, химия всегда его интересовала.

«Сейчас по своей специальности я занимаюсь разработкой лекарственных форм. Сам процесс исследования, решения задач необыкновенно увлекателен. Тем более, что результат иногда удивляет», — говорит он.

Супруги Быдановы снимали квартиру. Дмитрий отмечает, что знал о «Соципотеке» давно, однако рассчитывал купить квартиру самостоятельно. Со временем он решил воспользоваться региональной мерой поддержки.

«Действительно, сертификат очень помог нам. Мы уже переехали, живем в своей «двушке». Дом сравнительно новой постройки. Рядом несколько парков. Что еще удобно — близко к работе» — говорит он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.