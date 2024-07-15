Группа «Самолет» построит жилой комплекс рядом с посольством КНДР в Москве

Жилой комплекс построят на месте гаражного кооператива на Мосфильмовской улице. Для этого компанией «Самолет проект», входящей в группу «Самолет», был проведен тендер.

Сейчас на месте будущего ЖК находится гаражно-строительный потребительский кооператив. Рядом с ним есть несколько жилых домов. На этой же улице расположено здание посольства КНДР. Кроме того, там размещаются представительства других стран.

В июне 2024 года было принято включить данную площадку в программу комплексного развития территорий (КРТ). Кроме жилого комплекса, здесь планируют в будущем возвести также другие дома, школу и детский сад.

Инвестиции в создание ЖК оценивают в 20–25 млрд руб. Жилье будет относиться к бизнес-классу или к премиальному сегменту. Квартиры здесь будут стоить от 500 тыс. рублей за кв. м.