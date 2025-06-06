Группа «Плюс» переведет в цифровой формат 80% сделок с недвижимостью

Такой подход позволяет клиентам и продавцам пройти все этапы оформления сделок за 1 час в одном месте. За указанное время оформляется все — от подписания документов и проведения расчетов до регистрации права собственности.

Через год в планах компании год перевести на новый формат 80% от всех сделок в офисах сети.

В основном имеются в виду сделки на вторичном рынке. Раньше после просмотра и выбора квартиры покупателю нужно было скоординировать визиты в агентство, а также в банк, к нотариусу, на регистрацию.

Сегодня все процедуры от начала до конца можно сделать в офисе «Самолет Плюс». В сопровождении специалиста клиент может подписать договор, сделать безопасные расчеты, подать все необходимые документы в Росреестр и получить подтверждение регистрации. Все это делается в течение примерно часа вместо нескольких дней, как бывает при стандартном оформлении сделки по покупке недвижимости.

Регистрацию права собственности делают дистанционно через Росреестр, а деньги переводят продавцу недвижимости только после окончания процедуры регистрации. Такой подход исключает риск преждевременных расчетов, а также дает дополнительную защиту сторон.

Еще в услугу включено титульное страхование. Данный инструмент защищает покупателя от юридических рисков после регистрации недвижимости. Так, если в течение 3 лет с момента сделки выяснится, что квартиру продали с нарушениями (появятся наследники или продавца недвижимости признают банкротом), тогда страховая компания компенсирует покупателю нанесенный ущерб. Выплата может быть до 25 млн рублей.

Все этапы цифровой сделки фиксируются и сопровождаются через платформу «Топнлаб Плюс». Сотрудники отслеживают статус проводимой сделки, контролируют корректность всех документов и консультируют клиентов на каждом этапе работы.

Как отметил гендиректор группы «Плюс» Александр Попов, на вторичном рынке недвижимости цифровизация развивается, но сейчас большинство покупателей еще не готовы полностью перейти в онлайн.

«Под полным онлайном я понимаю весь клиентский путь: от подбора объекта с его просмотром, согласования цены, до юридического оформления, регистрации и расчетов. Так, пока готовы покупать квартиры только инвесторы — это около 3% рынка. Остальным важно личное участие, особенно на финальном этапе. Все-таки сделка с недвижимостью — редкое событие: большинство россиян покупают жилье 1-2 раза в жизни. Именно поэтому мы создали формат, в котором весь процесс проходит в одном месте — быстро, безопасно и под контролем профессионалов. Мы планируем, что через год в таком формате будет проходить около 80% сделок в офисах наших партнеров», — добавил Попов.

Новый цифровой сервис был запущен в тестовом режиме этой весной. Планируется, что к августу он будет работать во всех офисах «Самолет Плюс», а также масштабирован на всю сеть компании до конца года.