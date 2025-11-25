Готовность ремонта пристройки детской больницы в Клину достигла 80%

В Клину идут работы по отделке цоколя здания детской больницы и по переустройству главной входной группы в здании стационара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конце октября 2025 года, в рамках выделенной финансовой поддержки государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Московской области на содержание имущества в надлежащем состоянии, в детском стационаре на ул. Красной, д. 8/1 начался частичный ремонт фасада и входной группы.

Ремонт фасада затронул левое крыло — это первоначальное здание детской больницы. Его построили на улице Красная в начале 60-х годов прошлого столетия. Позже появилась пристройка, в ней разместили детское отделение. В левом крыле на первом этаже находится пищеблок, а на втором — реанимация для новорожденных на шесть коек. Здесь выхаживают детей до возраста одного месяца. Сейчас под круглосуточным наблюдением медиков трое детей. Заместитель главного врача по педиатрической помощи Ирина Кожемякина рассказала, что ремонт никак не помешал ни маленьким пациентам, ни врачам, ни местным жителям.

Часть работ уже завершена. Оштукатурен и покрашен фасад пристройки; сделана новая отмостка, установлены новые козырьки над подвальными окнами. По словам подрядчика, осталось отремонтировать входную группу. Завершение работ планируется в конце декабря 2025.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.