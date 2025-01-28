Готовность приемно-диагностического отделения травмоцентра в Ногинске достигла 98%

В настоящее время продолжаются работы в приемно-диагностическом отделении с операционным блоком травмоцентра 1 уровня в стационаре № 1 в Ногинске по ул. Комсомольской, 59, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Масштабный капремонт с полной перестройкой отделения для получения услуг нового уровня и с новым современным оборудованием начался в 2023 году. Работы на всех этапах — под особым контролем.

На днях, в рамках рабочей поездки, депутаты Богородского округа вместе с представителями администрации осмотрели ход ремонтных работ.

«Ремонт действительно поражает! Все очень современно, есть разделение на зоны, чтобы пациентам было комфортно и удобно. Работы проходят на самом высоком уровне!» — отметила депутат БГО Екатерина Щербакова.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%. Основные работы завершены.

Для завершения работ на объекте необходимо произвести работы по фасаду, выполнить раздел автоматизации, включающий наружное освещение и вывески, систему электронной очереди, а также благоустроить территорию, включая работы по планировке участка, отмостке по периметру здания, подъездные пути автомобилей скорой медицинской помощи, площадку для пожарного автотранспорта.

Производится уборка помещений, подготовка исполнительной документации, защита выполненных объемов работ.

Травмоцентр 1 уровня обеспечивает оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим как в ДТП на федеральных трассах, так и при других травмах и чрезвычайных ситуациях. Поэтому своевременный и качественный ремонт здания был так необходим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.