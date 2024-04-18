Готовность одного из самых больших садов в Подмосковье достигла 60%

В микрорайоне Нагорное городского округа Мытищи продолжается строительство одного из самых больших детских садов в Подмосковье. Он рассчитан на 510 малышей. В настоящее время строительная готовность составляет 60%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое дошкольное образовательное учреждение возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню».

«На площадке задействованы более 90 рабочих и четыре единицы техники. Завершаются кровельные, фасадные работы. Ведется устройство стяжки пола, штукатурка и отделка стен, монтаж инженерных сетей, наладка ИТП. Строительная готовность здания составляет 60%», — уточняется в сообщении.

В трехэтажном детском саду разместятся помещения для 22 групп, из них 6 групп для детей раннего возраста. Также для всестороннего развития детей в здании предусмотрено размещение залов для занятий музыкой и физкультурой, универсального музыкально-спортивного зала. Общая площадь здания составит более 7 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории разместятся игровые и спортивные площадки, площадка для изучения правил дорожного движения, навесы для колясок, велосипедов и самокатов.

Новый детский сад будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности.

Сдать объект планируют к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.