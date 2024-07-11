Готовность капремонта Волоколамской центральной районной больницы составляет 70%

сегодня в 18:31

В селе Осташево в мкр.11А продолжается капитальный ремонт главного корпуса Волоколамской центральной районной больницы. Стройготовность объекта составляет 70%, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«На площадке 25 рабочих. В настоящий момент в здании трехэтажного корпуса ведутся устройство каркаса и вентилируемого фасада, прокладка инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

Волоколамская центральная районная больница построена в 1828 году. Сегодня в медицинском учреждении оказывается квалифицированная медицинская помощь населению.

К Осташевскому отделению прикреплено около 4,2 тыс. человек. На время работ прием пациентов производится во взрослой поликлинике в г. Волоколамск.

По окончании капитального ремонта здание больницы преобразится, становясь удобным и комфортным как для пациентов, так и для медицинских работников.

Общая площадь здания составляет 3,8 тыс. кв. м.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.