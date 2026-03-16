Готовность детсада в Сергиево-Посадском округе достигла 75%

Строительная готовность детского сада на 280 мест в микрорайоне Зубачево поле в Сергиевом Посаде достигла 75%. Объект возводят по госпрограмме за счет бюджета, открыть его планируют 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Сергиевом Посаде продолжается строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне Зубачево поле. Общая площадь здания превышает 4,7 тыс. кв. метров. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

«На объекте более 40 рабочих. В здании ведется чистовая отделка помещений — окраска стен, укладка линолеума, монтаж электрических сетей и дверных блоков, установка сантехнического оборудования, пусконаладка лифтового оборудования», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Со следующей недели подрядчик приступит к комплексному благоустройству прилегающей территории. Планируется обустроить игровые и спортивные площадки, проезды и тротуары, установить теневые навесы.

Проектом предусмотрены входные группы, колясочная, помещения охраны, групповые ячейки, медблок и пищеблок полного цикла, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и служебные помещения, кладовые, санузлы, бытовые и технические помещения. Открыть детский сад планируется 1 сентября.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.