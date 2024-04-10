Готовность детсада на 350 мест в подмосковном ЖК «Жулебино парк» составляет 70%

Полным ходом идет строительство детского сада на 350 мест в ЖК «Жулебино парк» в городском округе Люберцы. Социальный объект возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Готовность детского сада составляет 70%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На данный момент в здании ведутся работы по устройству фасада, инженерных систем и благоустройству. В детском саду смогут единовременно пребывать 14 групп детей. Дошкольное учреждение оборудуют всем необходимым для всестороннего развития малышей.

Площадь трехэтажного здания составляет 4,7 тыс. кв. метров. На первом этаже запроектированы музыкальный зал, пищеблок и медицинский блок. На втором этаже расположены кружковая, физкультурный зал и кабинет психолога. Методические кабинеты и административные помещения находятся на третьем этаже. Каждый этаж оборудован групповыми с раздевалками, спальнями, игровыми, буфетными, комнатами приема пищи, туалетами с умывальными.

В жилом квартале «Жулебино парк» уже открыт детский сад для 350 малышей, строят школу на 1 500 мест. В эксплуатацию введены две поликлиники, каждая на 100 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.