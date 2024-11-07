Госинспекция по недвижимости остановила возведение незаконной пристройки на севере Москвы

Инспекторы предотвратили строительство самостроя на раннем этапе в районе Коптево, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Комплекс находится территории Северного административного округа по адресу: ул. Коптевская, вл. 24. При отсутствии правовых оснований владелец приступил к реконструкции одного из строений. Он демонтировал часть существующего объекта, а на его месте без разрешительной документации залил фундамент и стал возводить пристройку из блоков.

«Специалисты контрольного ведомства провели беседу с собственником объекта, объяснив ему необходимость соблюдения требований земельного законодательства и рассказали о последствиях возведения самостроя. Незаконные работы были прекращены. Строители уведомлены о приостановке возведения новой конструкции до получения всех необходимых согласований», — поделился Иван Бобров.

Общегородская задача — своевременное пресечение попыток нового строительства без согласований и предупреждение таких фактов на начальном этапе, добавил он. Самострой искажает облик города, мешает горожанам и даже может представлять опасность.

Существенную роль инспекция отводит информационно-разъяснительной работе с собственниками и пользователями объектов недвижимости, которая способствует недопущению нарушений в имущественно-земельной сфере. На площадке ИКЦ «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА» ведомство регулярно проводит бесплатные тематические вебинары, семинары и круглые столы, а также индивидуальные консультации.