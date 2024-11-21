Госинспекция по недвижимости обследовала 6,5 тыс зданий и помещений в Москве

В текущем году Госинспекция по недвижимости Москвы окончила плановые мероприятия по определению фактического использования недвижимых объектов. О результатах рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В результате ежегодных обследований специалисты определяют точный перечень помещений и зданий, налог для которых на следующий год будут исчислять, основываясь на кадастровой стоимости. Такую практику ввели в 2014 году. Проверяют нежилые здания свыше 1 тыс. кв. м и помещения в многоквартирных домах общей площадью более 3 тыс. кв. м.

Объект попадает в список, если свыше 20% площадей используют для общепита, бытового обслуживания, офисов и торговли.

Как отметил Бобров, вид фактического использования недвижимости влияет на размер налога.

«Назначение помещений может со временем измениться, что скажется на уменьшении или увеличении налоговой базы. Всего в 2024 году специалисты Госинспекции по недвижимости проверили более 6,5 тыс. строений, из них 2085 — здания, сооружения и объекты незавершенного строительства и 4513 помещений», — сказал глава ведомства.

Он уточнил, что во время проведения мероприятий на объектах осуществляют фотофиксацию и проводят описание. Если площади используют для различных видов деятельности, то вид фактического использования определяют, основываясь на каждом виде деятельности.

«Перечень зданий, для которых налоговая база в 2025 году будет определяться исходя из кадастровой стоимости, сформируют до 30 ноября», — подчеркнул Бобров.