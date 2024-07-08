«Городские» огороды в жилых комплексах Подмосковья стали удобнее

В Подмосковье пересмотрели запущенный ранее проект в ЖК «Пригород Лесное» и сделали его еще удобнее для жителей. Для садоводов и огородников построили современные клумбы. Теперь они могут в любое время полить свой будущий урожай. Работа идет в команде — управляющая компания ЖК поставляет воду и каждый день разливает ее по шести бочкам, каждая объемом в одну тонну. Уже сейчас жители собирают свой первый урожай, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Общая площадь огорода составляет 297 квадратных метров, которые разделены на 60 грядок по два квадратных метров каждая. Для сооружения «грядок» использовали искусственную террасную доску, которая является долговечной и одинаково хорошо выдерживает жару и заморозки. Материал уже доказал свое качество, пережив зиму без деформаций.

«Такой формат пользуется большой популярностью среди местных жителей — люди даже записываются в очередь, чтобы получить свою грядку. Для многих это возможность позаниматься любимым делом и при этом не тратить большие деньги на собственный дачный участок, а кто-то просто хочет отвлечься от рутины, снять стресс и попробовать что-нибудь новое. Проект также помогает жителям комплекса завести новые знакомства и подружиться с такими же соседями-энтузиастами», — сказал руководитель управления маркетинга и развития комьюнити группы «Самолет» Дмитрий Дрелюш.

Чаще всего жители высаживают на грядках сезонные овощи и цветы. Но находятся и экспериментаторы, выращивающие небольшие фруктовые деревья. Поливают растения жители самостоятельно, а управляющие компании следят за тем, чтобы в новых бочках всегда было достаточно воды. Когда сезон закончится, люди соберутся на субботник, чтобы навести порядок не только во дворе своего жилого комплекса, но и в огороде.

Городской огород появился в жилом комплексе «Пригород Лесное» в июне 2022 года. В его организации принимали участие представители управляющей компании, застройщика и сами жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.