Город выставил на торги участок для организации парковки в ЦАО

Город выставил на торги право на размещение парковки на 31 машино-место в районе Красносельский в центре столицы, сказал заместитель руководителя столичного департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

Земельный участок по адресу: улица Краснопрудная, дом 18, строение 1передадут в аренду на пять лет.

«Участок, предлагаемый в аренду на открытом аукционе, расположен недалеко от Площади трех вокзалов и предназначен для возведения некапитального объекта гаражного назначения. Победитель торгов сможет организовать здесь плоскостную автомобильную парковку, для этого он получит в пользование участок площадью 1000 кв. м», — рассказал Гаранин.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 сентября. Сами торги пройдут 17 сентября.