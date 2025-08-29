Город выставил на торги права на размещение четырех объектов автомобильной инфраструктуры

Предприниматели могут побороться на городских аукционах за права на размещение в столице четырех некапитальных объектов автомобильной инфраструктуры. Участки для этих целей находятся в СВАО, САО, ЗАО и ТиНАО. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Использование некапитальных конструкций в большинстве случаев значительно снижает сроки запуска бизнеса, а также минимизирует предварительные затраты. Получить право на размещение таких объектов в Москве можно на городских торгах. Сейчас предпринимателям доступно три участка площадью от 328 до 578 квадратных метров. Они расположены в СВАО, САО и ТиНАО, там можно открыть автомойки, пункты ремонта и другие предприятия в сфере автообслуживания. Еще один участок в ЗАО площадью 2034 квадратных метра предназначен для создания плоскостной парковки на 59 машино-мест», — рассказал Кирилл Пуртов.

Срок размещения предприятий автообслуживания составляет 10 лет. Участки для этого находятся по адресам: Дмитровское шоссе, владение 165 (район Северный); Прибрежный проезд, дом 12А, строение 1 (район Ховрино); деревня Киселево (район Вороново). Открыть плоскостную парковку можно будет на пять лет по адресу: Олимпийская деревня, Мичуринский проспект, владение 1 (район Тропарево-Никулино).

Заявочные кампании завершатся 5 сентября, а торги пройдут 9 сентября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».