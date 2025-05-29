Город выставил на торги нежилое помещение в районе Измайлово

Инвесторы могут принять участие в торгах по продаже коммерческого помещения на востоке Москвы. Объект имеет площадь 210,4 квадратного метра и предназначен для оказания бытовых услуг, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Нежилое помещение находится по адресу: Измайловский проезд, д. 9, к. 2, между станциями метро «Измайловская» и «Черкизовская».

«Поблизости расположены транспортные магистрали — Щелковское шоссе и Северо-Восточная хорда. Победитель аукциона сможет открыть здесь многофункциональное предприятие по оказанию бытовых услуг, включающее, например, фотоателье, химчистку, прачечную, ремонт электроники, или организовать спа-салон. Прием заявок на участие в торгах продлится до 10 июня, а открытый аукцион пройдет 19 июня», — сказал Пуртов.

Помещение имеет отдельный вход и подключено к электричеству, водоснабжению и канализации. Для участия в торгах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.