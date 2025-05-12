Город выставил на торги нежилое помещение в Гагаринском районе

Столица выставила на торги коммерческий объект площадью 678 кв. м на юго-западе города, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение занимает первый этаж и подвал жилого дома, который находится по адресу: Ленинский проспект, дом 79, недалеко от станции метро «Университет». Помещение подойдет для организации бизнеса по оказанию бытовых услуг.

«Предприниматели могут принять участие в городских торгах и приобрести объект в Гагаринском районе площадью почти 700 квадратных метров. Помещение занимает первый этаж и подвал жилого дома, который находится по адресу: Ленинский проспект, дом 79, недалеко от станции метро „Университет“. В шаговой доступности расположены супермаркеты, салон красоты, фитнес-клуб, аптеки. Победитель аукциона сможет организовать здесь многофункциональный центр по оказанию бытовых услуг, включающий химчистку, прачечную самообслуживания, ателье, ремонт электроники, или спа-салон», — пояснил Пуртов.

Здание, в котором расположен лот, имеет централизованные инженерные коммуникации: электричество, водоснабжение и канализацию. У объекта отдельный вход.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 мая, а открытые аукционы пройдут 27 мая. Для участия в аукционах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.