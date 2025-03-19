Город выставил на торги два помещения для бизнеса в исторических зданиях района Арбат

На городские торги выставили два коммерческих помещения свободного назначения в районе Арбат. Все они находятся в зданиях, признанных объектами культурного наследия, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Первое помещение площадью 358,8 кв. м находится в подвале дома церкви Николая Чудотворца Явленного по адресу: улица Арбат, д. 18/1, стр. 2. Здание было построено в 1912 году под руководством архитектора Леонида Стеженского.

Второй лот — помещение площадью 233,3 кв. м на четвертом этаже доходного дома Орловых 1906 года постройки. Наследие архитектора Владимира Шервуда находится по адресу: 2-й Смоленский переулок, д. ¼.

«Район Арбат — одно из главных туристических мест столицы. Реализованные здесь бизнес-проекты, как правило, показывают высокую рентабельность. Сейчас предприниматели могут приобрести на торгах помещения, расположенные в исторических зданиях на улице Арбат и во 2-м Смоленском переулке. Площадь объектов — 233,3 и 358,8 квадратного метра. Победители торгов смогут открыть в них практически любой вид бизнеса с учетом требований по сохранению объектов культурного наследия», — отметил Пуртов.

Вся деятельность, связанная с охраной, сохранением и использованием объектов, должна быть согласована с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Прием заявок на участие в торгах завершится 3 апреля. Открытые аукционы пройдут 15 апреля. Для участия в них понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.