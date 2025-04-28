Город выставил на торги два нежилых помещения в Бескудниковском районе

Предпринимателям доступны два объекта коммерческой недвижимости на севере Москвы. Они имеют свободное назначение и занимают первые этажи жилых домов. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Бескудниковский район столицы имеет развитую инфраструктуру и хорошую транспортную доступность — до МКАДа можно доехать примерно за 10 минут. Также через район проходят Дмитровское шоссе и Северо-Восточная хорда. Нежилые помещения имеют площадь 113,4 и 113,7 квадратного метра и расположены по адресам: Бескудниковский бульвар, дом 21, корпус 2 и Бескудниковский проезд, дом 4, корпус 2. Заявочные кампании продлятся до 13 и 20 мая в зависимости от выбранного лота», — рассказал Кирилл Пуртов.

Помещения имеют отдельный вход и подключены к электричеству, водоснабжению и канализации. Покупатели смогут открыть в них любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов. Открытые аукционы пройдут 22 и 29 мая. Для участия в аукционах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».