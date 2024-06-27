Годовой план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 80%

В лесах Подмосковья продолжаются работы по противопожарному обустройству лесов. В рамках выполнения государственного задания на территории лесничеств Московской области проводится благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Ежегодно сотрудники ГАУ МО „Центрлесхоз“ проводят такие работы для снижения уровня неблагоприятного воздействия на естественную природную среду и предотвращения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда. При годовом плане в 150 новых мест отдыха уже установлено 120. Все выполненные работы соответствуют техническим характеристикам, элементы установленных конструкции отвечают всем требованиям безопасности», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего новых мест отдыха возведено в Ногинском (20), Наро-Фоминском (13), Истринском (10), Сергиево-Посадском (9) и Шатурском (9) лесничествах.

Также более чем на 93% выполнен план по ремонту мест отдыха, установленных в прошлые года на территории лесничеств. Из запланированных 926 зон, работы выполнены на 867.

Каждая зона отдыха включает в себя конструкцию места отдыха — беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха обязательно создается минерализованная полоса шириной не менее 0,5 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.