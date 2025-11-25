В Подмосковье стали интересоваться квартирами на ранних стадиях строительства

В третьем квартале 2025 года в Московской области увеличилось внимание покупателей к квартирам на начальном этапе строительства, сообщили РИАМО в девелоперской компании «Главстрой Регионы», которая проанализировала структуру спроса и предложения на первичном рынке Подмосковья.

Покупательская активность остается стабильной, и все больше сделок заключается на ранних стадиях как способ зафиксировать стоимость и планировать покупку жилья с учетом текущих условий, отметили эксперты компании.

Общий объем реализованного спроса в третьем квартале 2025 года составил 480,4 тыс. кв. м, что на 13,4% выше результата второго квартала. При этом, по сравнению с прошлым кварталом, в структуре реализованного спроса почти на 2% увеличилась доля лотов в корпусах на стадии монтажа нижних этажей, теперь она составляет 30,2%. Это показывает, что часть покупателей предпочитает фиксировать цену на старте, рассчитывая на прогнозируемый рост стоимости и равномерную финансовую нагрузку в течение строительства. Квартиры на стадии фасадных и внутренних работ сохраняют лидерство, на такие лоты приходится порядка 34% экспозиции и 35,3% сделок. На готовое жилье приходится 4% сделок при доле в предложении 21%.

«Мы видим, что интерес к покупке на ранних стадиях строительства растет за счет сочетания нескольких факторов. Покупатели стали внимательнее оценивать темпы строительства и надежность застройщика. Они заходят на ранних этапах, если условия прозрачны, так как это позволяет зафиксировать более выгодные условия по цене. При этом готовые квартиры тоже остаются актуальными, такие варианты востребованы у тех, кому важна скорость и нет времени на ремонтные работы», — комментирует коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин.

Рынок первичной недвижимости Московской области остается устойчивым благодаря сочетанию проектного финансирования, доступного ипотечного инструментария и широкого предложения на разных стадиях готовности. Покупатели могут принимать взвешенные решения, планировать переезд заранее и выбирать формат, который соответствует их финансовым и временным ожиданиям, констатируют эксперты «Главстрой Регионов».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.