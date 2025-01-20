Главный врач МОЦОМД проверила ход капремонта детской больницы в Подмосковье

В ходе своей проверки она тщательно изучила объем и качество выполненных работ, пообщалась с начальником технического отдела, которая представила график выполнения работ, уточнив, что все этапы идут согласно намеченным срокам. Главный врач акцентировала, что капитальный ремонт включает не только обновление интерьеров, но и полную модернизацию инженерных систем — ключевого аспекта, обеспечивающего комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Она подчеркнула важность создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями, готовящихся к лечению.

«Наша цель — создать современное медицинское пространство, где каждый ребенок сможет получить квалифицированную помощь. Мы готовы сделать все возможное для обеспечения комфортных и безопасных условий для тех, кто обращается к нам за помощью», — резюмировала главный врач, завершив свой визит.

В заключение, она отметила, что успешная реализация проекта позволит осуществить задуманное, а также значительно улучшит инфраструктуру учреждения. Впереди много работы, но совместными усилиями команда уверена в положительном результате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.