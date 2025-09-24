Главный архитектор Подмосковья поучаствует в форуме архитекторов Центральной Азии

Форум архитекторов и проектировщиков Центральной Азии (Central Asia Forum of Architects and Designers) пройдет с 23 по 25 октября в городе Алматы (Республика Казахстан). Это одно из крупнейших событий, объединяющее на своей площадке профессионалов отрасли: представителей органов власти, экспертного сообщества, застройщиков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Профессиональный диалог — важное условие для совершенствования градостроительной деятельности. Форум предоставляет возможность рассказать об опыте Московской области и познакомиться с лучшими международными практиками. Масштабное мероприятие проходит уже второй раз. В этом году Алматы принял эстафету у Бишкека, где в 2023 году был проведен первый форум, организованный ассоциацией проектировщиков Московской области, что особенно приятно», — сказала Александра Кузьмина.

В этом году организаторами форума стали Национальная ассоциация проектировщиков Казахской Республики совместно с ассоциацией проектировщиков Московской области.

Деловая программа мероприятия охватывает широкий круг тем — от экономических аспектов развития территории, роли джентрификации и редевелопмента в обновлении городских кварталов до цифровизации, практики применения нейросетей и генеративного проектирования.

Помимо дискуссии по актуальным вопросам архитектуры и градостроительства, на площадке мероприятия также состоится выставка перспективных проектов и лучших современных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.