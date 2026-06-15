Главный архитектор Подмосковья назвала пять векторов архитектуры

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина обозначила пять ключевых направлений развития российской архитектуры на заседании Совета главных архитекторов в Екатеринбурге 14 июня. Они лягут в основу формирования архитектурно-градостроительного кода страны, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Александра Кузьмина выступила на 58-м заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований им. А.В. Кузьмина. В центре обсуждения оказался масштабный проект по формированию архитектурно-градостроительного кода России, который разрабатывается в рамках работы экспертного совета по архитектуре и градостроительству при НЦ «Россия». Кузьмина является заместителем председателя совета.

«Национальная идея России — это не „плавильный котел“, а искусство сплетения многоцветной живой ткани, где прочность целого обусловлена сохранностью и взаимным уважением своеобразия ее нитей. При формировании архитектурно-визуального образа эпохи необходимо выделить несколько параллельных направлений деятельности, которые в совокупности дадут ощутимый эффект как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — отметила Кузьмина.

Она пояснила, что рабочими механизмами системных изменений станут пять направлений: массовое жилищное строительство с сохранением локальной идентичности, объекты бюджетного строительства как отражение национальных ценностей, комплексное развитие территорий и повышение осознанности градостроительного планирования, развитие профильного образования и сохранение ценности профессии архитектора, а также бережное отношение к наследию как основе нового национального стиля.

По итогам выступления Кузьмина пригласила членов совета присоединиться к пяти проектным группам экспертного совета при НЦ «Россия», которые займутся разработкой практических механизмов преобразований в сфере архитектуры и градостроительства.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев,в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе — разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.