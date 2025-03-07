Главгосстройнадзор взял под контроль строительство детсада в ЖК «Новоград Монино»

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства детского сада на 300 мест в ЖК «Новоград Монино», расположенного в городском округе Щелково. Сейчас на строительной площадке ведут подготовительные мероприятия: участок расчищают и выравнивают, затем начнут разработку грунта до проектных отметок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Общая площадь дошкольного образовательного учреждения составит 4,3 тыс. кв. м. Для детей предусмотрены 14 групповых ячеек, в числе которых будут и группы для малышей самого раннего возраста. В детском саду оборудуют спортивные и музыкальные залы, медицинский блок, игровую зону, а также кабинеты психолога и логопеда.

На первом расположатся помещения для групп раннего возраста, кухня, медицинский блок и служебные помещения. Второй и третий этажи отведут под учебные комнаты для старших дошкольников, а также разместят бытовую и техническую инфраструктуру.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.