Главгосстройнадзор взял под контроль строительство детсада в ЖК «Новоград Монино»
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В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства детского сада на 300 мест в ЖК «Новоград Монино», расположенного в городском округе Щелково. Сейчас на строительной площадке ведут подготовительные мероприятия: участок расчищают и выравнивают, затем начнут разработку грунта до проектных отметок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Общая площадь дошкольного образовательного учреждения составит 4,3 тыс. кв. м. Для детей предусмотрены 14 групповых ячеек, в числе которых будут и группы для малышей самого раннего возраста. В детском саду оборудуют спортивные и музыкальные залы, медицинский блок, игровую зону, а также кабинеты психолога и логопеда.
На первом расположатся помещения для групп раннего возраста, кухня, медицинский блок и служебные помещения. Второй и третий этажи отведут под учебные комнаты для старших дошкольников, а также разместят бытовую и техническую инфраструктуру.
Завершить строительство планируют в IV квартале 2026 года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.