Главгосстройнадзор проверит ход строительства жилого комплекса в Химках

сегодня в 16:15

Главгосстройнадзор до 4 июня проведет выездную проверку строительства жилого комплекса «Мишино». Выезд инспекторов осуществляется в рамках утвержденного ранее плана. Жилой комплекс строится вблизи квартала Вашутино в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Готовность двух 5-этажных многоквартирных жилых домов второй очереди строительства ЖК «Мишино» составляет на сегодня от 30% до 50%. Всего будет шесть таких домов.

В процессе возведения двух домов выкопан котлован, выполнены фундамент и несущие монолитные конструкции.

В настоящее время ведутся работы по бетонированию стен колонн на второй секции дома № 5 и гидроизоляционные работы стен подвала дома № 6.

Многоквартирные дома второй очереди ЖК «Мишино» застройщика ООО «Специализированный застройщик Ю-Инвест» будут выполнены в едином архитектурном стиле, с фасадами из кирпича натуральных оттенков для гармоничного слияния с природным ландшафтом.

Завершить строительство ЖК «Мишино» планируется в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.