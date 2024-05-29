Главгосстройнадзор проверил строительство многоэтажного дома в Ленинском округе

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Многоэтажное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и подземная автостоянка строятся в поселке Битца (ЖК «Южная Битца») Ленинского округа. Главгосстройнадзор проводит проверку соответствия выполненных строительно-монтажный работ требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство жилого здания общей площадью около 66 900 кв. м и двухуровневой подземной автостоянки площадью 10 350 кв. м начато летом 2022 года, строительная готовность объекта составляет на данном этапе 77%. Выполнен монтаж фундаментов, несущие конструкции подземной и надземной части.

Проведены работы по устройству внутренних стен и перегородок. Выполняются работы по монтажу фасадов, кровли, внутренних и наружных инженерных сетей и систем, заполнению оконных проемов и остеклению лоджий.

Общая вместимость двухуровневой подземной автостоянки составит 309 машино-мест.

Предполагаемая дата окончания строительства — февраль 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.