Главгосстройнадзор проверил реконструкцию школы олимпийского резерва в Клину

Реконструкция МАУ «Клинская спортивная школа олимпийского резерва» проходит по нацпроекту «Молодежь и дети». Здание школы, построенное в 1945 году, подвергнется масштабному обновлению. Общая площадь спортивного объекта превышает 11 тысяч квадратных метров, он состоит из шести корпусов разной этажности, которые полностью обновят.

В рамках работ модернизируют тренировочную базу, включая легкоатлетический манеж с трибунами, бассейн, спортивные и тренажерные залы, а также административный корпус. На территории построят новые теннисные корты для тренировок и соревнований, а прилегающую территорию благоустроят.

Реконструкция стартовала в четвертом квартале 2024 года, завершение запланировано на конец 2026 года. После обновления в центре будут проводить тренировки по легкой атлетике, плаванию, стрельбе, художественной гимнастике, мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису и общей физической подготовке. В Клину также появится площадка для соревнований регионального и федерального уровней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.