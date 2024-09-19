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Главгосстройнадзор проверил ход строительства корпуса по производству кофе в Подольске

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства сразу нескольких объектов в составе нового кофейного производства, которое возводят в деревне Коледино городского округа Подольск, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В частности, инспекторы проверили строительство корпуса по производству кофейной продукции, корпуса обжарки кофе, насосной станции, котельной, очистных сооружений и трансформаторной подстанции.

Строить фабрику компания «Арабика» начала в августе 2023 года. В настоящее время общая строительная готовность объектов — 70%, отмечают инспекторы ведомства. Ввод фабрики пройдет в два этапа. На первом запустят корпус обжарки кофе мощностью 17 тонн продукции в сутки, а на втором — производство кофейной продукции мощностью 45,7 тонн в сутки.

Здесь будут производить молотый, зерновой и растворимый кофе, а также сухие растворимые смеси. Поставлять продукцию застройщик планирует в существующие торговые сети.

Полностью завершат строительство кофейной фабрики в феврале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.