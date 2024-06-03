Главгосстройнадзор проверил ход строительства жилой застройки в Заречье

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Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку объекта капитального строительства комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры в Заречье Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома с подземным паркингом начато в ноябре 2022 года и сейчас реализуется уже третья очередь.

Проектом предусмотрено размещение офисных помещений общей площадью более 1 400 кв. метров, хозяйственных кладовых площадью более 1 тысячи кв. метров и 320-ти квартир, общая площадь которых составляет почти 16 393 кв. метра.

Строительная готовность объекта доведена до 87%, ведутся работы по благоустройству.

В проекте специализированный застройщик «Самолет-Заречье» предусмотрел возведение собственной социальной инфраструктуры — детского сада, школы и поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.