Главгосстройнадзор проверил ход строительства индустриального здания в Домодедово

сегодня в 17:05

Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку строительства универсального индустриального здания № 6 на территории индустриального парка «PNK Парк Домодедово 2» в деревне Кучино городского округа Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Одноэтажное универсальное индустриальное здание № 6 запроектировано под хранение товаров народного потребления. Прямоугольное здание без подземного этажа разделено на три пожарных отсека.

Строительная готовность индустриального объекта общей площадью около 60 тысяч кв. метров сейчас составляет 25%.

Ведутся работы по вертикальной планировке и возведению надземной части здания: монтажу колонн и металлоконструкций, железобетонных цокольных панелей и противопожарных стеновых панелей, также реализуются работы по монтажу сетей водоснабжения и канализации.

Предполагается завершить строительство в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.