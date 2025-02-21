Главгосстройнадзор проверил ход строительства 4 корпуса «Квартала Авиаторов» в Балашихе

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной лаборатории «Мособлстройцнил» проверили ход строительства четвертого корпуса жилого комплекса «Квартал Авиаторов» в Балашихе, расположенного в пяти минутах ходьбы от Горенского лесопарка. Многоквартирный жилой дом возводят в рамках второй очереди реализации проекта ЖК. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки стройплощадки эксперты лаборатории оценили качество бетонных конструкций. На сегодняшний день объект готов примерно на 21%. Сейчас рабочие устраивают несущие конструкции надземной части здания. На стройплощадке трудятся 43 специалиста и задействованы три единицы техники. Все работы ведутся согласно утвержденному графику.

Новый корпус будет 24-этажным и вместит 253 квартиры общей площадью около 18 тыс. кв. метров. Квартирография будет включать студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 24 до 89 квадратов. В холле оборудуют места для хранения велосипедов и колясочную.

Завершить строительство планируют во II квартале 2027 года. Параллельно с четвертым корпусом строятся еще четыре, а также детский сад на 255 мест.

Следить за строительством этого ЖК, а также других объектов в Московской области можно в режиме онлайн в приложении «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.