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Главгосстройнадзор Подмосковья отработал более 1,3 тыс обращений жителей в 2024 году

В 2024 году в адрес Главгосстройнадзора Подмосковья поступило 1 369 обращений от жителей через систему «Добродел». Это на 17% меньше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего люди сигнализируют о незаконном строительстве — поступило 713 сообщений.

Инспекторы ведомства провели проверки законности строительства объектов, уведомления о выявленных самовольных объектах направлены в администрации городских округов для принятия дальнейших мер.

На втором месте по популярности — вопросы содержания строительных площадок. По данной тематике жители обратились по 516 раз.

По каждому обращению сотрудниками Главгосстройнадзора проведена работа, выезды на территорию и мониторинги, а жителю дан подробный ответ.

Кроме того, пользователей портала «Добродел» интересует информация о ходе строительства — поступило 98 запросов. Все паспорта строящихся объектов, а также информация о ходе и сроках строительства, есть в приложении «Подмосковные стройки», воспользоваться которым можно с помощью голосового помощника Алиса. Достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Подмосковные стройки», затем назвать адрес объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.