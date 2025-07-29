Главгосстройнадзор Подмосковья напомнил, как за 48 часов можно избежать проверки

Цифровой сервис Главгосстройнадзора Подмосковья помогает поддерживать порядок на строительных площадках и в то же время снижать градус административного давления на застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С помощью цифрового инструмента «Устранение за 48 часов нарушений по обращениям граждан» отработано более 100 обращений по вопросам содержания стройплощадок, поступивших в ведомство через центр управления регионом (ЦУР) с начала года. В топе тем: отсутствие информационных щитов и ограждений, пунктов мойки колес, а также организация проходов/переходов вдоль строящихся объектов.

Как работает сервис?

Обращения, касающиеся содержания стройплощадки, поступившие из ЦУР, могут быть отработаны онлайн. Для этого у застройщика должно быть установлено приложение, ссылка для установки которого направляется бесплатно в личный кабинет предпринимателя на региональном портале госуслуг.

Инспектор формирует чек-лист, в котором указывается нарушение и прилагается его фото, а уведомление о выявленном нарушении «падает» в личный кабинет застройщику. С этого момента есть ровно 48 часов, чтобы исправиться и отчитаться — так же в электронном виде, приложив фото результата.

Если отчет принят инспектором, застройщик получит соответствующее уведомление в личный кабинет РПГУ. Заявитель, обратившийся в ведомство, также получит ответ на обращение с подтверждением устранения нарушений.

Почему сервис удобен?

Цифровой инструмент экономит время застройщика, государственные ресурсы, снижает административное давление и в то же время помогает контролировать содержание стройплощадок благодаря неравнодушным жителям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

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