Главархитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать единый каталог характерных образов и орнаментов регионов 24 февраля на заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Ключевой темой заседания стало формирование современной архитектурной идентичности страны и архитектурно-визуального образа эпохи. Александра Кузьмина рассказала об инструментах, которые позволяют сохранить баланс между общенациональной и региональной идентичностью в архитектурном облике.

«Архитектура, кроме своих различных функций, — материализованная политика, идеология в камне. Здания, города, особенно мемориальные и парковые ансамбли, точно передают особенности времени создания и наиболее существенные события, которые определяют жизнь и мышление эпохи», — отметила Кузьмина.

Она предложила сформировать единый каталог характерных образов и орнаментов регионов в разрезе населенных пунктов. Документ может стать практическим инструментом для застройщиков при подготовке проектной документации. К работе под эгидой Национального центра планируется привлечь профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей субъектов и муниципалитетов.

Инициативу поддержал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич. По его словам, такие базы знаний станут методическими рекомендациями для девелоперов и могут быть разработаны по разным направлениям.

Также Кузьмина предложила создать рабочие группы по темам айдентики в массовом жилищном строительстве, использованию бюджетных объектов как примеров «российского стиля» и применению механизмов комплексного развития территорий для формирования национальной идентичности.

Директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич подчеркнула, что архитектурно-визуальный код эффективен только при его включении в процедуры мастер-планирования, КРТ, проектирования и согласования. По итогам заседания рабочие группы приступят к разработке национального архитектурного кода России.

