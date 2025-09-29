Глава Жуковского проверил ход капремонта детской поликлиники
Фото - © Администрация г.о. Жуковский
Глава Жуковского Андроник Пак проверил ход капитального ремонта в детской поликлинике №1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Подрядчику было дано поручение предоставить график производственных работ, вывезти демонтированные окна, а также в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур.
Раннее проводились работы по демонтажу системы электроснабжения, приборов отопления, дверных и оконных блоков, плитки пола, стяжки пола, подвесных потолков и их очистке.
Отметим, что в этом здании помимо детской поликлиники также будут располагаться детский стационар и клинико-диагностический центр.
Общая площадь ремонта составит 4259 кв.м., а планируемый срок окончания работ назначен на 2027 год.
На следующий год в Жуковском запланированы капитальные ремонты дошкольного отделения школы №15 (ул. Гагарина, 44) и дошкольного отделения школы №12 (ул. Макаревского, 3А).
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.
«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.