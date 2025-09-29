Глава Жуковского проверил ход капремонта детской поликлиники

сегодня в 19:30

Подрядчику было дано поручение предоставить график производственных работ, вывезти демонтированные окна, а также в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур.

Раннее проводились работы по демонтажу системы электроснабжения, приборов отопления, дверных и оконных блоков, плитки пола, стяжки пола, подвесных потолков и их очистке.

Отметим, что в этом здании помимо детской поликлиники также будут располагаться детский стационар и клинико-диагностический центр.

Общая площадь ремонта составит 4259 кв.м., а планируемый срок окончания работ назначен на 2027 год.

На следующий год в Жуковском запланированы капитальные ремонты дошкольного отделения школы №15 (ул. Гагарина, 44) и дошкольного отделения школы №12 (ул. Макаревского, 3А).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.