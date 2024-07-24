Глава Жуковского провел стройчас на территории строящейся школы в микрорайоне № 5

Вместе со своими заместителями, депутатами совета депутатов г. о. Жуковский, представителями городских управляющих организаций и общественных организаций глава Жуковского Борис Аубакиров осмотрел стройплощадку, а также обсудил ход работ на объекте и прилегающей территории школы в микрорайоне № 5, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ко дню знаний, 1 сентября, наша школа должна открыться и принять в своих стенах первых учеников. Мы еженедельно следим за темпом и качеством работ, и абсолютно не видим никаких причин, чтобы что-то могло этому помешать. Устанавливается оборудование, ведется сборка мебели для пищеблока, уже почти завершена внутренняя отделка классов, идет сборка школьной мебели, монтируется сцена в актовом зале. Кроме того, продолжается активное благоустройство территории вокруг школы» — сообщил по результатам стройчаса Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.