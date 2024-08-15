Глава Талдомского округа держит на контроле строительство дома в пос Вербилки

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин при участии профильного заместителя и представителей подрядной организации ООО «Дом с Камелиями» в ходе выездного строительного штаба обсудил ход работ по строительству многоквартирного дома на улице Заводская в рабочем поселке Вербилки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте трудятся 67 рабочих и 3 единицы техники, ведутся строительно-монтажные работы. На 3 этаже обустраивается армирование и опалубки колон и стен, производится заливка бетона. По периметру фундамента монтируется гидроизоляция.

Юрий Крупенин указал подрядной организации на низкий темп работ и отставание от графика. В соответствии с контрактом дата окончания строительных работ — 16 декабря 2024 года.

Требование муниципалитета — увеличение рабочих на объекте и производство работ в соответствии с графиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.