Глава Ступино Сергей Мужальских провел осмотр объектов капремонта

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Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских оценил ход ремонтных работ во Дворце культуры, городском бассейне и Детской школе искусств. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Во Дворце культуры продолжаются ремонтные работы. Закончена отделка правого крыла здания, выполнены черновые работы в центральной части и левом крыле. Ведется установка системы вентиляции, подрядчик готовится приступить к чистовой отделке помещений.

На объекте работает порядка 80 человек. Ремонт планируется завершить в начале 2025 года.

Работы по благоустройству прилегающей территории Дворца культуры ведутся активно. День города ступинцы встретят с обновленной площадью.

«Дворец культуры работает с 1956 года. Здание — жемчужина нашего города, с ним связана история многих поколений ступинцев. Необходимо сохранить уникальный исторический облик здания. Площадь Дворца культуры — порядка 15 тысяч квадратных метров. В его стенах располагаются Ступинская филармония и другие творческие коллективы, — рассказал Сергей Мужальских. — В рамках благоустройства выполним мощение площади тротуарной брусчаткой. Установим малые архитектурные формы, к историческим фонарям добавим новые светильники, проведем озеленение».

Руководитель муниципалитета посетил городской бассейн.

Подрядчик отстает от графика. Работы завершены на 80%. Окончен монтаж инженерных сетей, проведена разуклонка чаши бассейна, установлено технологическое оборудование в подвальное помещение, окна, утеплены стены. Ведется внешняя и внутренняя отделка помещений. Запланированы работы по благоустройству территории.

Ремонтные работы в Ступинской детской школе искусств завершены. Проводится уборка и оснащение помещений новой мебелью и оборудованием, продолжается благоустройство территории.

«Детская школа искусств построена в 50-х годах. При поддержке губернатора здание капитально отремонтировано. В сентябре откроем школу для ребят. Уверен, она им понравится», — отметил Сергей Мужальских.

Капитальный ремонт выполнен на более 2 тыс. кв. м. Обновлен фасад здания, установлены новые системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения внутри помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.