Глава Ступина проверил ход капитального ремонта в ступинском лицее № 2

сегодня в 12:30

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями проверил ход ремонтных работ в лицее № 2. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Здание старое, 50-х годов постройки. Капитальный ремонт ранее не проводился. После завершения ремонтных работ это будет практически новое здание, с современной отделкой, пищеблоком, современной мебелью и оборудованием», — сказал Сергей Мужальских.

По словам главы округа, на объекте — достаточное число рабочих. Завершены демонтажные работы, смонтированы оконные блоки, на втором и третьем этажах залиты полы, оштукатурены стены. В рамках благоустройства территории по периметру будут установлены малые архитектурные формы и обновлен пожарный подъезд.

Строители меняют кровлю, приступили к утеплению и монтажу полов, черновой отделке стен и потолков, замене инженерных систем.

По проекту будет обустроена комфортная входная группа, обновлен фасад здания, выполнено благоустройство прилегающей территории, установка спортивного ядра и создание прогулочной зоны для учащихся младших классов.

Работы ведутся в соответствии с графиком. На объекте ежедневно трудится порядка 20 специалистов.

Открытие обновленного лицея № 2 запланировано на 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.