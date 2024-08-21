Глава Шатуры проверил ход работ на полигоне ТКО «Шатурский»

Глава округа Шатуры Николай Прилуцкий и замглавы округа Василий Косолапов проверили ход работ на полигоне ТКО «Шатурский». На сегодняшний день здесь заканчивают формирование тела полигона, идет укладка итогового слоя. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На георешетке в будущем появится плодородный грунт, а затем будут высажены растения. Корневая система растений поможет удержать слой, а также станет своеобразным индикатором.

«Если вдруг где-то начнется просачиваться газ, предположим, то первыми пострадают растения. Таким образом, второе назначение посева — индикатор качества защитного экрана», — сказал представитель подрядчика ООО «Техноконцепт» Дмитрий Шапорин.

Рекультивация закрытого полигона ТКО «Шатурский» осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая страна».

«До конца «Завершаются полностью работы по административно-хозяйственной части — размещение накопительных емкостей для утилизации ливневых стоков, фильтрата, полностью завершен монтаж установки дегазации, а также обустраивается ограждение проезда дороги по армогрунтовым стенам и электроснабжение системы «Безопасный регион», — уточнил Косолапов.

Также завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки за шатурским городским кладбищем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.