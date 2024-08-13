Глава Щелкова проверил новый корпус школы № 19 в Медвежьих Озерах

Учреждение уже готово встречать ребят.

В школе расположились современные и комфортные классы, сразу два спортивных зала, большая библиотека, актовый зал с новым оборудованием, пищеблок. Важный момент — в библиотеке планируется организовать кружок патриотического воспитания.

На территории школы обустроили большое спортивное ядро с многофункциональной площадкой, дорожками для бега и прыжков. Также есть площадка для младших классов и родителей, которые приходят с маленькими детьми. Стадион будет работать по губернаторской программе — открыт для всех желающих после уроков.

«Родители говорят, что реальность превзошла все ожидания. Приятно слышать. Открытие уже совсем скоро — осталось ровно три недели», — сказал Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.