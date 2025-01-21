Глава Щелкова Булгаков проверил ход капремонта в лицее № 14

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков в рамках рабочего выезда проверил ход капитального ремонта в лицее № 14. Здание было построено в 1958 году, и с тех пор капитальный ремонт в нем ни разу не выполнялся. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день на объекте в полном объеме выполнен демонтаж, ведутся штукатурные и фасадные работы, в выполнении которых задействованы 28 человек.

Андрей Булгаков сообщил, что по просьбе родителей учащихся, после обновления в лицее продолжат функционировать кружки по дзюдо, бальным танцам, мини-футболу и шахматам. Они пользуются большой популярностью, поэтому останутся в программе обучения.

В данный момент в лицее № 14 обучается 950 учеников.

Завершение капитального ремонта запланировано на сентябрь 2025 года.

«В сентябре ребята пойдут уже в полностью обновленное, современное здание», — подытожил глава городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.