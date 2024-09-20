Глава Рузы Пархоменко проверил ход ремонта в поликлинике № 2 поселка Тучково

До окончания всех работ по капитальному ремонту в Тучковской поликлинике № 2 на улице 8 марта ровно три месяца. Сегодня в медучреждении был с инспекцией глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, он лично проверил текущую работу и качество выполнения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время выполняются внутренние общестроительные работы, ремонт канализации, водоснабжения, электроснабжения и отопления. Общая сумма заключенного контракта с подрядной организацией — более 29 млн рублей. Работа ведется в соответствии с графиком, никаких нарушений по срокам нет.

В прошлом году в поликлинике акцент был сделан на внешнем ремонте: заменили шиферную кровлю на металлическую с устройством водостока, утеплили фасад здания, поменяли окна и двери, отремонтировали входные группы.

После окончания капремонта в поликлинике будет расположена администрация Рузской больницы, будут вести прием врачи-терапевты, педиатр, начнет работать женская консультация, флюорографический и процедурный кабинеты.

«Буквально перед новым годом жители поселка получат обновленную поликлинику, рассчитанную на 133 посещения в смену», — прокомментировал Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.