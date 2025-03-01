Глава Реутова провел выездное совещание на реконструкции стадиона «Старт»

В Реутове на улице Новой продолжается реконструкция знакового для Реутова стадиона «Старт», который был построен еще в 60 годах прошлого века. Глава Реутова проконтролировал, на каком этапе находится строительство, и пообщался с рабочими, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сейчас на объекте ведутся работы по возведению монолитной части нового здания, в которое переедет школа вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале. — Нижний этаж уже полностью готов, строители приступили к заливке колонн и монтажу инженерных коммуникаций».

После завершения строительства площадь здания составит 4 тыс. кв. м. Помимо спортивных залов здесь будет медицинский блок, конференц-зал, тренажерные залы и центр реабилитации.

Как отметили рабочие, в конце апреля на объекте начнут обустраивать современное футбольное поля с подогревом и системой освещения.

Реконструкция стадиона — часть программы по развитию спортивной сферы наукограда. Новый объект позволит не только вовлечь в занятия спортом больше детей, но и проводить здесь соревнования разного уровня.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.