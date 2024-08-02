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Глава Пушкинского совместно с прокуратурой оценили готовность дома для переселенцев

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с надзорным блоком оценили многоквартирный дом на улице Гоголевская. Сейчас объект находится на финальной стадии, и его готовность составляет 98%, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сейчас проводится техническое присоединение дома. Совсем скоро сюда переедут порядка 320 жителей аварийных домов, которые смогут лично оценить свои квартиры», — поделился Максим Красноцветов.

Согласно государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» переселению подлежит 61 многоквартирный дом Пушкинского общей площадью 25 920 кв. м, где проживают 1 617 человек. Три жилых многоквартирных дома расположены по следующим адресам:

город Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Гоголевская;

город Пушкино, улица Октябрьская;

город Красноармейск, улица Краснофлотская.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.