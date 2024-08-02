Глава Пушкинского совместно с депутатами оценили строительную готовность детской школы искусств в Ивантеевке

Школа искусств не сразу обосновалась здесь: ранее здание занимала школа рабочей молодежи, затем обычная школа. Однако, капитального ремонта за все время существования учреждения так и не было проведено. Обучающиеся и родители единодушны в том, что расположение школы очень удачное — практически в центре города, окруженное зеленью, с удобным подъездом, что редкость для подобных зданий. При этом все согласны, что ремонт необходим, и они готовы терпеть временные неудобства.

Капитальный ремонт проводится в рамках программы по модернизации объектов образования, которую инициировала партия «Единая Россия». Это одно из четырех учреждений дополнительного образования, которое удалось включить в программу. Обычно приоритет отдается школам и детским садам, но в Ивантеевке ситуация требовала нашего вмешательства. Рабочие не щадят ничего: все будет обновлено. Перегородки между классами будут перестроены, чтобы соответствовать современным требованиям и сделать занятия более комфортными. В ходе ремонта заменят внутренние инженерные сети, установят систему видеонаблюдения, капитально отремонтируют фасад и кровлю. Также планируется масштабная закупка оборудования: стеллажи, проекционное оборудование, мольберты, планшеты, информационные стенды, подвесная выставочная система, столы, стулья, компьютеры и многое другое.



В обновленном здании будут заниматься более 600 детей по восьми образовательным программам. Помимо кабинетов и хореографических классов, здесь появится концертный зал на 130 человек и выставочный зал для юных художников. Школа будет располагать 8 кабинетами для индивидуальных занятий и 11 для групповых, 2 хореографическими классами, концертным залом на 150 человек и выставочным залом для проведения экспозиций учащихся. Объем выполненных работ уже превысил 30 процентов, строители работают в соответствии с графиком и планируют передать объект педагогам к декабрю. После подготовки и настройки оборудования обновленная школа откроет свои двери для детей в начале следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.