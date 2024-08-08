сегодня в 14:47

Глава Пушкинского оценил ход ремонтных и строительных работ в школах округа

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил образовательные учреждения, где в настоящий момент ведутся строительные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

«Три школы у нас в капитальном ремонте, в рамках партпроекта „Единой России“ „Новая школа“ ведется строительство школы на 550 мест в микрорайоне Заветы Ильича. Все работы ведутся по графику», — рассказал Максим Красноцветов.

Сейчас активно идет благоустройство территории школы № 11 в микрорайоне Заветы Ильича. Проводятся работы по замене инженерных систем, завершается чистовая отделка. Строительная готовность — 78%.

Готовность школы в рабочем поселке Правдинский составляет 78,5%. На объекте трудятся 66 человек. Сейчас упор идёт на отделочные и фасадные работы, замену систем горячего и холодного водоснабжения.

В работах над школой № 11 в селе Братовщина задействованы 65 человек.

«Могу сказать, что все три школы идет равными темпами. Также в работе фасад, внутренние помещения, инженерные сети, электроснабжение», — добавил Красноцветов.

Также идет строительство школы на 550 мест в микрорайоне Заветы Ильича. Сейчас готовность объекта составляет 87,4%. Осталось завершить остекление здания, благоустройство территории, монтаж наружных сетей и освещения, установить малые архитектурные формы. Уже 1 сентября в школе прозвенит первый учебный звонок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.