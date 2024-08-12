Глава Пушкинского оценил ход капремонта домов в Дзержинце

Руководитель городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел обход микрорайона Дзержинец в Пушкино. В ходе выездного мероприятия была проведена оценка работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Особое внимание было уделено деталям, нюансам, которые так важны для формирования общей картины, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В этом году работы будут проведены в 196 МКД. Важно вести четкий контроль за торговыми объектами, рекламными вывесками, досками объявлений. Планируем убрать все „палатки“, не предусмотренные проектом благоустройства, реализация которого запланирована на 2025 год. Вблизи образовательного комплекса № 9 нужно организовать дополнительное уличное освещение, там же в 2025 году построим новое спортивное ядро — стадион двойного назначения», — рассказал Максим Красноцветов.

Обход завершился на Советской площади. «На территории необходимо высадить цветы и проработать наполнение стендов», — соответствующее поручение дал глава округа заместителям.

В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.