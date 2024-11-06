Глава Ступина проинспектировал строительство школы в квартале «Надежда»

В квартале «Надежда» в Ступине продолжается строительство школы на 550 мест. Ход работ проинспектировал руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями и специалистами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Готовность объекта — более 77%. На объекте работает порядка 70 строителей и 11 единиц техники. Рабочие заканчивают отделку помещений, устройство фасада и монтаж инженерных систем. Параллельно ведутся строительные мероприятия по благоустройству прилегающей территории — укладка асфальтовой дорожки, зоны перед школой, спортивных площадок и другое.

Школа предназначена для обучения детей начальной и основной школы. Для каждой будет отдельный вход. Площадь здания — 11 тыс. кв. м.

Образовательное учреждение будет соответствовать всем современным стандартам. Здесь разместятся учебные классы и лаборантские, помещения для групп продленного дня, кружков, мастерские, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, медкабинет и административные помещения. Появятся стадион с беговыми дорожками, площадки для волейбола и баскетбола, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Глава округа поручил подрядчику не сбавлять темпы работ.

Школа откроет свои двери в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.