Глава округа Клин вручила земельные участки четырем многодетным семьям

13 ноября глава городского округа Клин Алена Сокольская вручила земельные участки вблизи деревень Бортниково и Заболотье четырем многодетным семьям. Эти семьи выбрали эти места для строительства домов и ведения хозяйства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все необходимые документы были оформлены, и родителям вручили постановления о праве собственности на участки.

С учетом недавних изменений в законодательстве многодетные семьи впервые получили возможность выбрать между земельным участком и финансовой выплатой в размере 400 тысяч рублей. С начала 2024 года выбор в пользу земли сделали 27 семей, в то время как 41 семья предпочла получить денежную поддержку. Также на рассмотрении администрации округа сейчас находятся еще 19 заявлений на выплату. Всего в общей сложности более 200 семей, состоящих на учете в администрации, могут претендовать на помощь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.